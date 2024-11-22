Mahkeme başkanının sözleri duruşmaya damga vurdu: Biz de nöbet tutuyoruz, mesai yapıyoruz

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölmelerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık da gözlemci olarak katıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR SANIK KÜRSÜSÜNDE

Kürsüye ilk olarak çetenin kilit isimlerinden ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir geldi. İddianamede; Özdemir'in 112 ambulans şoförü olduğu, Fırat Sarı'nın işletmeciliğini yaptığı hastanelerin yoğun bakımlarını doldurabilmek adına ASKOM algoritmasına aykırı olacak şekilde hareket edip önce bebek hastanın ailesini ikna ettikten sonra hasta için tedavi ret işlemini yapıp 112 çağrı merkezinden provizyon numarası almadan, sanki bu hasta başka hiçbir hastaneye gitmemiş gibi gösterilerek işletme hastanelerinin birisine acilden giriş yapılmasını sağlayarak bu işlem neticesinde sevk başına para aldığı, zaman zaman 112 nakil birimi ile yaptığı görüşmelerde kendisini "Doktor" Ahmet olarak tanıttığı iddia ediliyor.

"BU KADAR BOŞ KALMAMANIZ LAZIMMIŞ"

Duruşmada mahkeme başkanı ile sanık Özdemir arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Özdemir'in ambulans şoförlüğünün yanı sıra hasta yönlendirmesine ve Martı TAG şoförlüğü yapmasına şaşıran mahkeme başkanı, "Efendim, 12 saat nöbet tutup 36 saat izin yapıyorum" yanıtını alınca, "Demek bu kadar boş kalmamanız lazımmış. Biz de nöbet tutuyoruz, mesai yapıyoruz" dedi.

Mahkeme başkanı ile Özdemir arasında gelişen diyalog şu şekilde: