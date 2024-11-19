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Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği

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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 2. gününde devam ediyor. Duruşmada hemşir Deniz Korkmaz'ın Kurtlar Vadisi örneği vermesi dikkat çekti.

İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 5 gün sürecek duruşmanın ilk celsesi 2. gününde devam ediyor. Bakırköy Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hemşire Hasan Basri Gök'ün ifadesinin ardından sıra Hemşir Deniz Korkmaz'a geldi. Korkmaz konuşmasına 7 yıldır bebek yoğun bakımda çalıştığını söyleyerek başladı. Duruşmada Korkmaz'ın Kurtlar Vadisi sözleri dikkat çekti. Mahkeme Başkanı, "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir demişsin. Neden böyle söyledin?" sorusuna Korkmaz, "Evet, söyledim. 'Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz." cevabını verdi.

DAVADA KURTLAR VADİSİ REPLİĞİ

Mahkeme Başkanı ve Korkmaz arasında şu diyalog geçti:

Mahkeme Başkanı: Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" demişsin. Neden böyle söyledin?

Deniz Korkmaz: Evet, söyledim. "Kurtlar Vadisi" diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz.

SÖZÜ DİZİDE HANGİ KARAKTER SÖYLEMİŞTİ?

"Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" sözünü Kurtlar Vadisi'nde Pala karakteri söylemişti.

Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısoner şenyurt:

Ha devleti soymuşsun ha milleti, arasında fark yok

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