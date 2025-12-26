"Yenidoğan Çetesi" davasının görülmesine devam edildi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olduğu öne sürülen Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. 4'üncü gününde devam eden duruşma yarına ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olduğu öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Sanıklardan biri, müdür olduğunu ve iddianamede adı geçen diğer hastane müdürlerinin adını bilmediğini ve bu dosyadan 4 kişinin sıyrıldığını iddia etti. Ömrümde ilk kez böyle bir şey gördüm. Savcıyı tehdit davasında yargılanan Aylin Arslantatar'ın tanık olarak bu dosyada dinlenmesi gerekiyor. Biz, acaba bu dosyayla onunla birleştirirler mi diye korkuyorduk. Şimdi en azından tanık olarak bildiklerini anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Cansu Akyıldırım'ın avukatı Burak Mengü ise, "Müvekkilim aylardır tutuklu durumda. Savcı tutukluluk halinin devamını istedi ama benim müvekkilim hangi gerekçe ve hangi eylemden dolayı tutuklu? Burada bir örgütün olmadığı açıkça bellidir. Dosyadaki para transferleri kişiler arasında 200-300 liralık basit para alışverişleridir ortada dolandırıcılık yönünden de bir suçlama olmamalıdır. Mahkemeden, burada tutukluluk devam edecekse, hangi eylemden ya da hangi karardan dolayı devam edeceğini açıklamasını talep ediyorum. Biz de ona göre savunma yaparız. Benim müvekkilim aylardır, suçsuz yere yatıyor" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların avukatlarının savunma yapabilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. - İSTANBUL