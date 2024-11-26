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Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Yenidoğan Çetesi Davasında 7. Gün: Başhekim Savunma Yaptı

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamaktan yargılanan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri, yedinci gününde savunmalarını yapmaya devam ediyor. Duruşmada, Avcılar Hospital başhekimi Fetin Rüştü Yıldız, yoğun bakım işletmesini devrettiği Medisens şirketinin faaliyetleri ile ilgili suçlamaları yanıtladı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yedinci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan Avcılar Hospital başhekimi olarak görev yapan, danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı ve İlker Gönen tarafından yönetilen Medisens şirketine Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini devrettiği iddia edilen Fetin Rüştü Yıldız "Yoğun bakım işletmesini onlara bıraktık diye hiç bir şeyden haberdar değiliz anlamına gelmiyor. Fırat Sarı ve şirketine cirodan belli bir oran veriyorduk" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava yedinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Avcılar Hospital başhekimi olarak görev yapan, danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı ve İlker Gönen tarafından yönetilen Medisens şirketine Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini devrettiği iddia edilen Fetin Rüştü Yıldız savunma yaptı.

"Yoğun bakım işletmesini onlara bıraktık diye hiç bir şeyden haberdar değiliz anlamına gelmiyor"

Sanık Yıldız savunmasında "Hastanemizdeki ölüm oranları çok yüksek değildi. Hastanenin yoğun bakım işletmesini onlara bıraktık diye hiç bir şeyden haberdar değiliz anlamına gelmiyordu. İddia edilen eylemlerin tarafımızca gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Devleti zarara uğratma gibi bir durum yoktur. Bununla ilgili de delil bulunmuyor" dedi.

"Fırat Sarı ve şirketine cirodan belli bir oran veriyorduk"

Yıldız savunmasının devamında "Hastanemizde hastaların tedavi süreçleri titizlikle inceleniyor. Benim başhekim olarak herkesin ne yaptığını tek tek kontrol etme imkanım yoktu. Bizim hastanemizde günlük yoğunlukla dosya doldurmalarında sehven eksiklik yaşanabilir. Söz konusu eylemlerden haberim yoktu. Epikrizler normal şartlar günlük olarak ve doktorlar tarafından yazılır. Benim de talimatım bu yöndedir. Ama bunları takip etmemin mümkünatı yoktur. Tüm işlemlere ait kayıtlar SGK'ya fatura edilmeden önce işlemi yapan doktorun e imzası ile fatura edilmektedir. Üzerime atılı suçlamaları işlemedim, beraatime karar verilsin. Fırat Sarı bize geldi 'böyle bir hizmet sunabiliriz' dedi. Bunun bize hasta memnuniyeti sağlama ve daha kaliteli hizmet sağlama açısında faydası olacaktı. Fırat Sarı ve şirketine cirodan belli bir oran veriyorduk. Sarı'ya cirodan yüzde 35 pay veriyorduk. Ancak SGK'ya fatura ettiğimiz kısımda bu ödeme yüzde 20 şeklinde oluyor" şeklinde konuştu.

Duruşma tutuksuz sanıkların savunması ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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