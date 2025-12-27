Haberler

Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşmasının görülmesine devam ediliyor

İstanbul'da bebekleri haksız kazanç için hastanelere sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri hakkında yürütülen davanın 7'inci duruşması sürüyor. Duruşmada sanıkların avukatları savunma yapıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 5'inci gününde görülmeye devam ediliyor. Duruşmada, sanıkların avukatları savunma yapıyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

Davada 7'inci duruşma

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşması 5'inci gününde devam ediyor. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Öte yandan bugünkü duruşmada, mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
