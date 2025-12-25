Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edildi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava, sanık savunmalarının ardından yarına ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olduğu ileri sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşması 3'üncü günü tamamlandı. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

"Cezaevinde, 'bu bebek katilidir, bunun işini bitirin' diye emir verildi"

Davanın soruşturma aşamasında firari konumda olan ve Fatih'te seyir halindeyken sahte ehliyetle yakalanıp 27 Aralık 2024 tarihinde tutuklanan Güney Hastanesi Mesul Müdürü sanık Ali Dirik, savunma yaptı. Sanık Dirik, "Kaya bebek meselesi 72 saatlik bir süreçtir. Rıza Keykubad ve avukatı beni suçladı. Bu duruşmada tanık ve sanıklar dinlendi ve herkes konuştu. Bu olayla ilgili telefon imajları var. Rıza Keykubad telefon mesajlarını sildi. Rıza hiçbir sanığı görmediğini iddia ediyor. Ben Yenidoğan ünitesinde yapmam gereken her şeyi yaptım. Ben normalde Yenidoğan ünitesine bakmıyorum oradan sorumlu değilim, bakmamam da gerekiyordu ama doktor yoktu ben de baktım. Rıza Keykubad, 50 bin lira karşılığında bakıyordu bebek yoğun bakımına. Burada kimsenin kötü niyeti yok, varsa da araştırılsın. Beni için cezaevinde, 'bu bebek katilidir, bunun işini bitirin' diye emir verildi. Diğer mahkumlar benim bebek katili olduğumu söyleyip cezaevine aynı koğuşta kalmak istemediklerini söylemişti" dedi.

TRG Hospital Hastanesi'nde doktor olarak çalışan ve 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Gürül savunma yaptı. Gürül, "Eşimden boşandım, çocuğumu göremiyorum, 6 aydır tutukluyum. Ben örgüt suçundan tutukluyum. Benim yoğun bakım doktorluğundan aldığım ücret 50 bin liradır. 50 bin lira için mi örgüte mi dahil olunur? Bana anlaştığım hastane, 'maaşını Medisense Hastanesi'nden alacaksın' dedi. Ben de kabul ettim. Sırf Medisense Hastanesi'nden maaş aldım diye dolandırıcılıkla suçlanıyorum" şeklinde konuştu.

İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, "Bir hastanenin müsait olup olmadığını, sevk için uygun olup olmadığını ben bilemem. Bununla ilgili nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum. Bir hastanenin müsait olduğunu bilmek benim görevim değil, ben sadece sevk yapıyorum. Hekim hastayı kabul etmiş hastaneye almış, ben gidip bunu nasıl sorgulayabilirim? Hastaneye hasta alma nasıl diyebilirim? Örgüt yöneticiliği lakabı üzerime yapıştı kaldı. Tutuklanalı 20 ay oldu, tapeler ortadadır, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Bu dosyada bir örgüt yoktur"

Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve tutuklanan sanık Cem Türker Öztürk'ün avukatı savunmasında, "Biz davaya birleşen dosya kapsamında dahil olduk. Bu davada tanık sıfatıyla dinlenmedik. Bizim hiçbir sanıkla bağımız bulunmamaktadır. Sanıklarla alakalı herhangi bir tapemize rastlanılmamıştır. Sadece Şafak Hastanesi'nden kaynaklı buradayız. Mahkemeden beraat kararı verilmesini ve dosyadan tefrik edilmeyi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşma, avukatların beyan ve savunmalarının alınmaya devam edilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi. - İSTANBUL