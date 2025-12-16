Yenidoğan bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi

Van'da tedavi gören yenidoğan bebek, uçak ambulansla Konya'daki Selçuklu Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuştan kalp hastalığı tanısıyla tedavi görmekte olan yenidoğan bebeğin, ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Havalimanına kara ambulansıyla getirilen bebek hasta, burada sağlık ekiplerince uçak ambulansa alındı. Yenidoğan bebek, Konya Selçuklu Üniversitesi Hastanesine sorunsuz şekilde nakledildi. - VAN