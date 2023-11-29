Yenice'de sağanak yağış sonrası yol çöktü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yol çöktü.

Yenice'de sağanak yağış sonrası yol çöktü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yol çöktü.

Yenice'de kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte dereler taştı, ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle göndü. Yağışın zaman zaman devam ettiği bölgede Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde yol çöktü.

Yenice Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemiz Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle belirtilen güzergah trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur" denildi.