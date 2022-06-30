Yenice'de ev yangını Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu. Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü Çaltı mahallesinde sabah saat 9: 00 sularında Halil Tosun'a ait evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan Adile Bilcan'ın evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile belediye itfaiye aracı da destek verdi. Yangında can kaybı olmadığını belirten Muhtar Aydın Akyol, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini söyledi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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