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Yenice'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yenice'de ev yangını

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü Çaltı mahallesinde sabah saat 9: 00 sularında Halil Tosun'a ait evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan Adile Bilcan'ın evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile belediye itfaiye aracı da destek verdi.

Yangında can kaybı olmadığını belirten Muhtar Aydın Akyol, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini söyledi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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