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Zigana Tüneli'nde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zigana Tüneli'nde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Yeni Zigana Tüneli'nde arıza yaparak duran otomobile TIR'ın arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Yeni Zigana Tüneli'nde arızalanarak duran otomobile TIR'ın arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Yeni Zigana Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Bayram (54) yönetimindeki 61 AGN 914 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine seyir halindeyken arıza yaptı. Bayram, aracını sağ şeride çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Aydın Yılmaz idaresindeki 61 DG 950 plakalı tır, tünel içerisinde duran otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil sürücüsü Zekeriya Bayram'ın araç içerisinde sıkıştığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.Y. (38) ile İ.B. (15) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından tünelde trafik kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zekeriya Bayram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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