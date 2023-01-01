Yeni yıla kaza yaparak girdiler 3. Sayfa Haberleri Yeni yıla kaza yaparak girdiler Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı Bursa'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yeni yıla kaza yaparak girdiler Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı BURSA - Bursa'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yeni yıla kaza yaparak giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesinde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 AC 2409 plakalı otomobil durakta yolcularını indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın tesiriyle otomobilde şoför ağır yaralanırken yan koltuktaki yolcu ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazada yaralanan 2 yolcu olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker Bursa 3. Sayfa Haberler

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