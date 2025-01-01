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Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Havaya Ateş Eden Maganda Yakalandı

Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Havaya Ateş Eden Maganda Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni yıl kutlamaları sırasında havaya 2 el ateş eden M.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayın görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta yürüdüğü esnada kurusıkı tabanca ile havaya 2 el ateş eden bir maganda, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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