Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı