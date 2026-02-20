Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 55 farklı olaya karışan 32 şüpheli yakalandı. Operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
