Yeni Güney Galler'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 4'e Yükseldi

Yeni Güney Galler'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 4'e Yükseldi
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle ortaya çıkan sel felaketinde can kaybı 4'e ulaştı. Yaklaşık 50 bin kişi mahsur kalırken, 177 kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi.

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'in kırsal bölgeleri ve Orta Kuzey Sahili'nde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Yeni Güney Galler Acil Durum Servisi'nden (SES) yapılan açıklamada, araçları sel suyunda mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 4'e yükseldiği, 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Yaklaşık 50 bin kişinin ise sel nedeniyle mahsur kaldığı, son 24 saatte 177 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu, yaklaşık 4 ayda görülen yağışın 3 günde gerçekleştiğini belirtti. Yağışın akşam saatlerinden itibaren şiddetini azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, selden en çok etkilenen kasabalardan biri olan Taree'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etti. Başbakan Albanese, Hunter bölgesindeki Maitland kasabasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gitmeyi denedik. Ancak şartlar nedeniyle bu mümkün olmadı. Eminim ki insanlar bunu anlayacaktır. Ancak düşüncelerimiz şu anda mahsur kalanlarla birlikte. Biz burada çok açık ve net bir şekilde yalnız olmadığınızı söylemek için bulunuyoruz" dedi.

Hayatı felç etti

Şiddetli yağış hava yolu ve demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sydney'deki bazı banliyö tren hatları ve uçuşlar iptal edildi. Sydney'in su ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan ve şu anda kapasitesinin yüzde 96'sı dolu olan Warragamba Barajı'nın taşma tehlikesi altında olduğu öğrenildi. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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