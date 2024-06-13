Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak

İstanbul'da aldatma gerekçesiyle boşanan taraflar arasında çıkan tartışma bambaşka bir boyut kazandı. Boşanan adamın yeni evlendiği kadın, kocasının eski karısına "Çıplak fotoğraflı" tuzak kurarak ağızları açık bıraktı.

YENİDEN YAPILAN EVLİLİK TARAFLARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

İstanbul'da yaşayan Ayşe Ö., kendisini aldattığı gerekçesiyle 2022'de kocası Cüneyt M.'den boşandı. Boşanmanın ardından Cüneyt M., Canan M. ile evlendi. Bu evlilik nedeniyle Ayşe Ö. ile Cüneyt M. arasında sosyal medyada tartışmalar yaşandı.

EVLİYKEN YOLLADIĞI ÖZEL FOTOĞRAFLARI KADININ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ

Şiddeti artan tartışmaya bir süre sonra yeni eş Canan M. dahil oldu. Canan M. geçtiğimiz eylül ayında Ayşe Ö.'nün evliyken kocasına yolladığı özel fotoğraflarını Ayşe Ö.'nün arkadaşlarına gönderdi. Büyük bir mağduriyetin ortasında kalan Ayşe Ö., irtibata geçtiği Canan M.'nin bu kez ağır hakaret ve tehditlerine hakaretlerine maruz kaldı.

ESKİ EŞ TEHDİT DOLU MESAJLARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım. Çirkin domuz. Kendisini evli adamlara s..ren kadın, çevrene rezil ederim" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

"FOTOĞRAFLARI EŞİM ATTI" SAVUNMASI

Sabah gazetesinden Atakan Irmak haberine göre, ifadesi alınan Canan M., kimseye fotoğraf atmadığını söz konusu mesajları ise eşinin attığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Savcılık, fotoğrafları Canan M.'nin gönderdiğini belirledi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Canan M., hakkında, "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadın, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.