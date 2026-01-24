Haberler

Avcılar'da yeni aldığı ehliyetin zarfını polise açtıran kadın sürücü ilk cezasını yedi

Avcılar'da yeni aldığı ehliyetin zarfını polise açtıran kadın sürücü ilk cezasını yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da iki ay önce ehliyet alan motosikletli kadın, ilk kez girdiği polis çevirmesinde hem ehliyet zarfını açtırdı hem de U dönüşü yasağına uymamaktan ceza aldı.

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, 2 ay önce ehliyetini alan motosikletli kadın, ilk kez girdiği polis çevirmesinde hem ehliyet zarfını açtırdı hem de ilk cezasını yedi.

Dün, akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy'de Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, hatalı yerden u dönüşü yaptığı tespit edilen kadın sürücü ekipler tarafından durduruldu. Kadın sürücü, henüz zarfından dahi çıkarmadığı ehliyetini polis ekiplerinin açmasını isteyerek trafik polisine uzattı. Trafik polisi ehliyeti zarftan çıkarırken, kadın sürücü de motosikletli arkadaşıyla beraber ilk cezasını yedi. Motosikletli genç kadına u dönüşü yasağına uymamaktan ceza işlemi uygulandı.

"Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum. İki ay sonra cezayla denk geldi"

İki ay önce aldığı ehliyetin zarfını polislere açtırmak istediği için beklettiğini ifade eden Elfida Efra, "Ehliyetimi iki ay önce aldım. Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum, iki ay sonra cezayla denk geldi. Yanlış yerden U dönüşü yaptım. Benim gibi hata yapmayın. Kaçmaya da çalışmayın. Arkadaşınız da dur derse durun" dedi.

"Benim de yediğim ilk ceza"

Arkadaşıyla beraber ilk cezasını yiyen Furkan Aydın ise, "Benzin istasyonuna girmek istedik. Hiç fark etmedik U dönüşünün yasak olduğunu. Benim de yediğim ilk cezam. Uygulamalar olmalı bu şekilde devam etsinler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

Aylardır futbol oynamayan Balotelli'nin yeni takımı bomba
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar