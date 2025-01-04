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Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı

Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Henrico Doctors' Hastanesi'nde çalışan 26 yaşındaki hemşire Erin Strotman, yeni doğan bebeklere şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Son bir buçuk yılda 7 bebekte açıklanamayan kemik kırıkları tespit edildi. Olayların artması üzerine hastane, yeni doğan ünitesini kapatma kararı aldı.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan olay, sağlık camiasını derinden sarstı. Henrico Doctors' Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde çalışan 26 yaşındaki hemşire Erin Strotman, bebeklere şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Hastanede son bir buçuk yılda 7 bebekte açıklanamayan kemik kırıkları tespit edildi. 2023 yazında 4, 2024'ün son iki ayında ise 3 bebek şiddete maruz kaldı. Olayların artması üzerine hastane, Noel arifesinde yeni doğan ünitesini kapatma kararı aldı.

Saldırıya uğrayan bebeklerden Noah'ın babası Dominique Hackey yaşadıklarını anlattı: "İkizlerimiz doğduktan bir hafta sonra Noah'ın bacağında kırık tespit ettiler. Bu kasıtlı bir çocuk istismarıydı. Oğlumu koruyamadım diye kendimi suçluyorum."

Hastane yönetimi olayın ardından güvenlik kameralarını artırdı ve personel eğitimlerini sıklaştırdı. Yönetimden yapılan açıklamada, "Bu gelişme karşısında şok olduk. Önceliğimiz hastalarımızın güvenliği" denildi.

Polis, şüpheli hemşirenin diğer vakalarla bağlantısını araştırıyor. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı

Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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