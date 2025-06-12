Yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı

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İzmir’de doğum yaptıktan sonra bebeğini çatı katına bırakan F.İ. adlı anne, tutuklandı. Olayda bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı

İZMİR - İzmir'de kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini çatı katına bırakarak ölümüne neden olan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova ilçesinde 6 Haziran günü meydana gelen olayda, F.İ. adlı genç kadın, iddiaya göre nikahsız birliktelikten hamile kaldı. Hamileliğini ailesinden gizleyen F.İ., doğumu evinin banyosunda kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Anne F.İ., doğumun ardından bebeğini beze sararak apartmanın çatı katına bıraktı. Bir süre sonra çatıdan gelen sesleri duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katında bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, anne F.İ. ile birlikte Ş.İ. ve S.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. tutuklanırken, diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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