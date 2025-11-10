Yeni Delhi'de Hava Kirliliğine Karşı Büyük Protesto

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara akın etti.

Hindistan'da halk, özellikle kış aylarında sık sık yaşanan hava kirliliğine karşı ilk kez geniş çaplı protesto eylemi gerçekleştirdi. Aralarında çocukların, çevreciler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, gazeteciler ve muhalif liderlerin de bulunduğu "Sadece hayatta kalmak değil, yaşamak hakkı", "Delhi'de yaşam: dünyaya gel, nefes al, öl" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar atarak yetkililerin hava kirliliğini kontrol altına alması için harekete geçme çağrısında bulundu. Şehrin sembolü olan "India Gate (Hindistan Kapısı)" anıtı yakınlarında toplanan yaklaşık 400 kadar eylemci, polisin "dağılın" uyarısına uymadı. Gösteri izni bulunmayan göstericilere müdahale eden polis, zaman zaman arbede yaşanan eylemde yaklaşık 80 protestocuyu gözaltına aldı. Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Hava Kalitesi Endeksi'ne (AQI) göre, sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi 345 ile "çok kötü" olarak derecelendirildi. Yeni Delhi ve çevresinde kava kalitesi, araç emisyonları, toz ve endüstriyel kirleticiler nedeniyle yıl boyunca kötü olarak kaydediliyor. Ancak, komşu eyaletlerde çiftçilerin anız yangınları ve düşük rüzgar hızı nedeniyle kış aylarında tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Hava Kalitesi Endeksi (AQI), özellikle son 3 haftada akciğerleri tıkayabilen havadaki PM2,5 veya ince partikül madde seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kabul edilebilir sınırın çok üzerinde seyreden 300 ile 400 arasında seyrettiğini ortaya koydu. - YENİ DELHİ