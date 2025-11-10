Haberler

Yeni Delhi'de Hava Kirliliğine Karşı Büyük Protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hava kirliliği nedeniyle düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı. Eylemciler, hükümetin hava kirliliğini kontrol altına alması için çağrıda bulunurken, polis müdahalesinde bulunarak birçok protestocuyu gözaltına aldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara akın etti.

Hindistan'da halk, özellikle kış aylarında sık sık yaşanan hava kirliliğine karşı ilk kez geniş çaplı protesto eylemi gerçekleştirdi. Aralarında çocukların, çevreciler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, gazeteciler ve muhalif liderlerin de bulunduğu "Sadece hayatta kalmak değil, yaşamak hakkı", "Delhi'de yaşam: dünyaya gel, nefes al, öl" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar atarak yetkililerin hava kirliliğini kontrol altına alması için harekete geçme çağrısında bulundu. Şehrin sembolü olan "India Gate (Hindistan Kapısı)" anıtı yakınlarında toplanan yaklaşık 400 kadar eylemci, polisin "dağılın" uyarısına uymadı. Gösteri izni bulunmayan göstericilere müdahale eden polis, zaman zaman arbede yaşanan eylemde yaklaşık 80 protestocuyu gözaltına aldı. Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Hava Kalitesi Endeksi'ne (AQI) göre, sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi 345 ile "çok kötü" olarak derecelendirildi. Yeni Delhi ve çevresinde kava kalitesi, araç emisyonları, toz ve endüstriyel kirleticiler nedeniyle yıl boyunca kötü olarak kaydediliyor. Ancak, komşu eyaletlerde çiftçilerin anız yangınları ve düşük rüzgar hızı nedeniyle kış aylarında tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Hava Kalitesi Endeksi (AQI), özellikle son 3 haftada akciğerleri tıkayabilen havadaki PM2,5 veya ince partikül madde seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kabul edilebilir sınırın çok üzerinde seyreden 300 ile 400 arasında seyrettiğini ortaya koydu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.