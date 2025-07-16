Yeni Baba Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Yeni Baba Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Adıyaman'da görev yapan Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, evladını görmek için geldiği memleketinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 3 gün önce baba olmanın sevincini yaşayan Doğmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuşun 3 gün önce baba olduğu ve evladını görmek için memleketine geldiği öğrenildi.

Adıyaman'da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapmasından dolayı birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. Evladının doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğmaz'ın cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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