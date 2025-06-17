Yeni Alınan Otomobil Alev Alev Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni Alınan Otomobil Alev Alev Yandı
Haber Videosu

Hatay'da, 20 gün önce satın alınan Honda marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracın tamamen yanmasını önledi.

20 gün önce satın aldığı otomobil alev alev yandı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar sosyal tesisleri mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki plakalı marka otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracı sardı. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobili sürücüsün 20 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Acun Ilıcalı'dan taraftarlarını heyecanlandıran transfer sözü

Acun'dan taraftarlarını heyecanlandıran transfer sözü
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.