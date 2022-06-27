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Yeni aldığı otomobilin üzerine duvar devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeni aldığı otomobilin üzerine duvar devrildi

Tokat'ta, yeni aldığı otomobilin üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında duvar devrildi.

Tokat'ta, yeni aldığı otomobilin üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında duvar devrildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Büyükbeybağı Mahallesinde bir inşaat çalışmaları sırasında meydana geldi. Beton dökülen inşaatın yanındaki apartmanın zemin katındaki otoparkın duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması ile birlikte park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Yeni aldığı otomobilinde maddi hasar meydana gelen Zeki Yıldırım, işten geldiği sırada manzara ile karşılaştığını belirterek, "Yan taraftaki inşaat çalışması sırasında duvar otomobilimin üzerine devrilmiş. Kazayla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Müteahhit firma yetkilisi ise kazada zarar gören araçların hasarının giderilmesi için yardımcı olacaklarını söyledi.

(Nurhan İçmez - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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