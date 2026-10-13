Yemen ordusu son 24 saatte 1200 Husi milisini etkisiz hale getirdiğini açıkladı

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Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, son 24 saat içinde bin 200 Husi milisini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Husi güçlerine karşı 2 bin 200 operasyon düzenlediğini belirterek, operasyonlarda bin 200 Husi milisini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Al-Nuzaili, ayrıca 440'tan fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, Taiz'de ise yoğun hava saldırıları ile Husi konvoylarını ve takviye güçlerini hedef aldıklarını aktardı.

Hudeyde de hedef alındı

Yemenli kaynaklar ise Husi kontrolünde olan ve önemli limanlar ile petrol altyapısının bulunduğu Hudeyde vilayetindeki Ras Issa bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı