Yemen hükümeti, son 24 saatte Husilere 414 “hassas saldırı” düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen hükümeti, son 24 saatte İran destekli Husilere yönelik 414 "hassas saldırı" düzenlediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen hükümeti, son 24 saatte İran destekli Husilere yönelik 414 "hassas saldırı" düzenlediğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Macid Abdullah Al-Nuzaili yaptığı açıklamada, operasyonların başarılı olduğunu ve çok sayıda Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı