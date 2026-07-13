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Yemen ordusu Sana Havalimanı pistini vurdu

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Yemen Savunma Bakanlığı, İran'a ait bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellemek için pistin vurulduğunu duyurdu.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran'a ait bir uçağın Sana Uluslararası Havalimanı'na inişini engellemek amacıyla pistin vurulduğunu açıkladı.

Yemen'de tansiyon yeniden yükseldi. Yemen Savunma Bakanlığı, İran'a ait bir uçağın inişini engellemek amacıyla başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'nın pistinin hedef alındığını açıkladı.

Yemen'in başkenti Sana, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunurken, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin desteğini alan hükümet ise ülkenin güneyindeki Aden kentinden faaliyetlerini sürdürüyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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