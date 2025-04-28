Yemen'deki ABD Saldırısında Ölü Sayısı 68'e Yükseldi

ABD güçlerinin Yemen'in Sadaa kentindeki Afrikalı göçmenlerin barındığı bir gözaltı merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

ABD'nin Yemen'deki saldırısında can kaybı artıyor. İran destekli Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'nin haberine göre, Sadaa kentindeki Afrikalı göçmenlerin barındığı bir gözaltı merkezine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Yaralanan 50 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi.

Yemen İçişleri Bakanlığı, gözaltı merkezinde 115 Afrikalı göçmenin barındığını belirtti.

Trump orduya saldırı emri vermişti

ABD Bakanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husilere yönelik askeri operasyon emri vermişti. Husiler saldırılara son vermediği sürece saldırıların durdurmayacağını ifade eden Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasını yapmıştı. ABD ordusu, 17 Nisan'da Yemen'deki Ras İsa Limanı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmişti. - SANA