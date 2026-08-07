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Husi Saldırısında Marib'de 2 Sivil Öldü, 14 Yaralı

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Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin hükümet güçlerinin kontrolündeki Marib kentine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin hükümet güçlerinin kontrolündeki Marib kentine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler saldırılarını attırdı. Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaibeh yaptığı açıklamada, Husi milislerinin hükümet güçlerinin kontrolündeki Marib kentinde yerleşim bölgelerine ve mülteci kamplarına saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bakan Buhaibeh, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yemen resmi medyası, ordunun Marib'e doğru fırlatılan Husilere ait çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü ve patlamalar yaşandığını aktarmıştı.

"Husi saldırılarına sessiz kalmayacağız"

Suudi ordusuna yakın bir kaynak, 2015'ten beri Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husi isyancılarının Yemen birliklerine yönelik saldırılarını arttırması karşısında "seyirci kalmayacağını" söyledi. Kaynak, "Koalisyon, gerilimi tırmandırmak istemiyor, ancak sahadaki mevcut güç dengesinin değişmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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