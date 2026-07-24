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Yemen’de Hudeyde kentinde patlama sesleri duyuldu

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Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından Husiler, Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının kente hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının kente hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husilerin Askeri Sözcü Ofisi Direktörü Ameen Hayyan, "Şu anda Suudi Arabistan saldırıları Hudeyde Limanı'nı hedef alıyor. Cehennemin kapılarını kendi üzerlerine açtılar" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde Limanı'nda patlama sesleri duyuldu. Bir Husi askeri yetkili tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Husilerin Askeri Sözcü Ofisi Direktörü Ameen Hayyan yaptığı açıklamada, "Şu anda Suudi Arabistan saldırıları Hudeyde Limanı'nı hedef alıyor. Cehennemin kapılarını kendi üzerlerine açtılar" dedi.

Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Suudi Arabistan makamlarından da söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen basınında yer alan haberlere göre Husilere bağlı bir askeri kaynak, "Yemen güçlerinin Suudi Arabistan'ın saldırılarına vereceği karşılık sert olacak" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı ise kentteki silah depolarında patlama meydana geldiğini öne sürdü.

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan bayraklı ticari gemi saldırıya uğradı

Söz konusu saldırı iddiaları, Kızıldeniz'de seyir halindeki Suudi Arabistan bayraklı bir ticari geminin hedef alınmasının ardından geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Genel Ulaştırma Otoritesi'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan bayraklı "NCC MASA" adlı geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını ve gövdesinde hafif hasar oluştuğunu bildirdi.

SPA, yapılan kontrollerde gemi ile mürettebatın güvende olduğunun tespit edilmesinin ardından seferine planlanan rotasında devam ettiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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