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Yemen'de askeri kampa Husi füze saldırısında ölü sayısı 73'e yükseldi

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Yemen'in Şebve vilayetinde hükümete ait askeri eğitim kampına düzenlenen Husi balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Saldırıda 200'ü aşkın acemi asker yaralandı, 11 kişi kayıp; yaralılardan bazılarının durumu kritik.

Yemen'deki Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının bilançosu ağırlaştı. Yemen'in Şebve Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ataq kenti yakınlarındaki kampı hedef alan Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Saldırıda 200'ü aşkın acemi askerin yaralandığı belirtilerek, bunlardan bazılarının durumunun kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve vilayetinde bulunan bir askeri eğitim kampına üç balistik füze ile saldırı düzenlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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