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Yemen’de 93 binden fazla kişi yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen’de devam eden çatışmalar nedeniyle 93 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle 93 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle 93 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. IOM, çatışmaların en ağır etkisinin Taiz ve Lahic vilayetlerinde görüldüğünü belirterek, "Taiz'in Cebel Habeşi ilçesinde tek başına 18 bin 840 kişi yerinden edilirken, El-Maafir ilçesinde de 9 bin 966 kişi yerinden edildi. Lahic'te ise El-Mudaribe ilçesinde 16 bin 464 kişi yerinden edilirken, Tuban ilçesinde 2 bin 892 kişi daha yerinden edildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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