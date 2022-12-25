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Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı Yemen'in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

SANA - Yemen'in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yemen'in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu ifade etti. Yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemen 3. Sayfa Güncel Haberler

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