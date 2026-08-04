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Hindistan Yük Gemisi Yemen'de Battı, Mürettebat Kurtuldu

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Hindistan'a ait MSV Faize Noore Oliya adlı yük gemisi Yemen açıklarında saldırıya uğrayarak battı. Gemideki 14 mürettebat (13'ü Hintli) sağ kurtuldu ve Yemen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Hindistan'a ait yük gemisinin Yemen açıklarında uğradığı saldırı sonucu battığını belirterek, tüm mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Yemen açıklarında Hindistan'a ait yük gemisi MSV Faize Noore Oliya'ya saldırı düzenlendi. Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, saldırıda patlayıcı mühimmat ile vurulan geminin alabora olarak battığını ifade ederek, 13'ü Hintli olmak üzere gemide bulunan 14 mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Mürettebatın Yemen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını aktaran Sonowal, "Denizcilik İdaresi Genel Müdürü'ne (DGMA), bölgedeki Hintli denizcilerin mutlak güvenliğini sağlamak ve kurtarılan mürettebata gerekli tüm yardımı sunmak için tüm kurumlarla koordineli olarak acil önlemler alması talimatını verdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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