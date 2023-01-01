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Kahreden olay! Yemek yaparken elbiseleri tutuşan kadın öldü

3. Sayfa Haberleri

Kahreden olay! Yemek yaparken elbiseleri tutuşan kadın öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının 97 yaşında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

İzmir'de 97 yaşındaki Şahinaz Önem, evde yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadın, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle elbiseleri tutuşmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evden dumanların geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen 97 yaşındaki kadın ambulans ile Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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