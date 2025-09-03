Haberler

Yemek programıyla ünlenen şef ve kocasından 28 milyonluk vurgun iddiası

Yemek programıyla ünlenen şef ve kocasından 28 milyonluk vurgun iddiası
Güncelleme:
Katıldığı bir yemek programıyla adını duyuran 'Reyhan Şef' ve dini nikahlı eşi, iddiaya göre 'hazine arazilerini ucuza kiralama' vaadiyle 4 kişiden 28,5 milyon lira topladı. Ancak verilen vaatler yerine getirilmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Reyhan Şef' adli kontrol ile serbest kalırken, dini nikahlı eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinegelen bir ihbar, milyonluk vurgunu ortaya çıkardı.

YEMEK PROGRAMIYLA ÜNLENDİ, RESTORAN AÇIP SAMİMİYET KURDU

Habertürk'ün haberine göre, olayın merkezinde kamuoyunun bir yemek programı aracılığıyla tanıdığı "Reyhan Şef" lakaplı Reyhan S. olduğu belirlendi. Reyhan S., İstanbul'da açtığı restoranda müşterileriyle sıcak ilişkiler kurmaya başladı. Restorana gelen kişilerle yakınlık geliştiren Reyhan S., çevresindekilerin güvenini kazandı.

'ARAZİ KİRALAYACAĞIZ' DİYEREK 28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTILAR

İddiaya göre Reyhan S. bu kişilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasından, silah taşıma ruhsatı işlemlerine kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

Bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in eşi M.S.S. ile bir araya gelen 4 kişi, toplamda 28 milyon 500 bin lira parayı arazi kiralama vaadiyle ikiliye verdi. Ancak vaat edilen işlemler gerçekleşmeyince mağdurlar soluğu emniyette aldı. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Reyhan S. ve eşi M.S.S., Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

VURGUN PARASIYLA MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

Soruşturma sürecinde çiftin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paranın yaklaşık 12 milyon lirasıyla lüks bir otomobil satın aldığı da öne sürüldü.

KENDİSİ SERBEST KALDI, EŞİ CEZAEVİNİ BOYLADI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reyhan S. ve eşi M.S.S., adliyeye sevk edildi. Reyhan S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

