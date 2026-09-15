Yeğeninin saldırdığı iddia edilen amca yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin saldırısına uğradığı iddia edilen şahıs, 7 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kahramangülek Mahallesi'nde B.Ş. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle amcası Sait Ş.'nin evine geldi. Burada yengesi Nihal Ş. ile tartışmaya başlayan B.Ş., olayın büyümesi üzerine demir çubukla saldırdı. Ağır yaralanan eşinin seslerini duyan Sait Ş., bulunduğu odadan çıkarak olaya müdahale etmek istedi. B.Ş., bu kez amcasına saldırdı. Sait Ş. yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihal Ş., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.Ş.'nin olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Sait Ş.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı