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Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu

Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Ailesiyle bayram gezmesinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda araç giriş-çıkış yolundan sulama kanalının kenarına geldi. Küçük Elisa burada oynarken kanala düştü. Elisa'nın kanala düşmesinin ardından önce annesi Fatma, ardından da dedesi Muhammed (65) ve dayısı Mahmud Hanora (27) kanala girdi. Çevredekilerin de yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartıldı. Dede Muhammed de kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora akıntıya kapılarak kayboldu. Mahmud Hanora'nın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne Fatma ve kızı Elisa'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sulama kanalında Mahmud Hanora için arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde Hanora'nın cesedi suya girdiği yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazım Karabekir Adana Ege 3. Sayfa Haberler

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