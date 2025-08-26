Yeğeni Tarafından Öldürülen Murat Aygen'in Cesedi Bulundu

ÇANKIRI'da bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'i (41) av tüfeği ile öldürüp, cesedini metruk bir eve gömdükten sonra Ankara'da polise teslim olan yeğeni E.Y. (28) tutuklandı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y., dün öğle saatlerinde Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti. E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Murat Aygen'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.