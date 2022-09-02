Son dakika haberi... Yazılımcı kardeşleri silah zoruyla böyle kaçırdılar

Yazılımcı kardeşleri silah zoruyla böyle kaçırdılar

Yunusların dikkati 2 yazılımcıyı ölümden kurtardı

Kardeşinin hayatına karşılık 15 milyon TL istediler

BURSA - Bursa'da yazılımcı kardeşleri silah zoruyla kaçırarak dağa götürürken motorize yunus polislerinin asayiş uygulamasında yakalan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri eski Gemlik yolu üzerinde asayiş uygulaması yaparken şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilin içinde bulunanlar indirilerek sorgulandı. O sırada araçtan inen bir kişi polis memurunun yanına giderek 'Abi biz yazılımcıyız. Silah zoruyla kaçırdılar, dağa götürüyorlar' demesi üzerine polis ekipleri araçta yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirdi. Diğer şüpheliler ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan M.A.B., İ.H.Y. ve B.S. şüphelilerin yapılan sorgulamalarında yazılımcı kardeşler D.A. ve D.A. kardeşlerin Nilüfer ilçesindeki iş yerlerinden çıktıkları esnada silah zoru ile kaçırarak 2 kardeşi farklı arabalara bindirdi. Şüphelilerden İ.H.Y., D.A.'nın hayatına karşılık 15 milyon TL istedi. İsmeti'ye dağlık alana götürülürken motorize yunus polisleri tarafından durdurularak gözaltına alındılar.

Şikayet üzerine harekete geçen gasp büro amirliği ekipleri silah zoruyla kaçırılan ve rehin tutulan D.A.'yı yaklaşık 4 saat sonra kurtarırken diğer 2 şüpheli olan A.S.ve R.S. gözaltına alındı.

5 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.