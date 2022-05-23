Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi - Haberler

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi

KAHRAMANMARAŞ Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmaya sanık bir asker salonda hazır bulundu. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın yer aldığı 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen Erol Yıldız'ın vefat ettiğine ilişkin medyada haberler yer aldığını ancak nüfus kaydına ölüm bilgisinin işlenmediğini ve diğer tanıkların hazır edildiğini kaydetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanarak ceza verilen, örgütün sözde Gaziantep bölge avukatlar sorumlusu Kamil Bakum da tanık olarak dinlendi. Bakum, Yazıcıoğlu olayını basından takip ettiğini söylerken, o tarihte Gaziantep'e gelmediğini ve avukatlarla ilgili görevinin olmadığını söyledi. Bakum, 'Bahsettiği toplantılar oldu, avukatların bu davayı almaması gerekiyordu, bir baskı oldu. Hesabına para falan da yatırılmış. Keşke Mustafa bu avukatlığı almasaydı' dedi.

SEGBİS'ten bağlanan sanıklardan Davut Uçum'un söylemleri sonrası duruşmada tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, uyarısını dinlemeyen sanık ile 3 taraf avukatının salondan çıkarılmasına karar verdi.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her 2 dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında sanık sayısı 17'den 20'ye çıktı. Muharrem Tunç'un vefatı sonrası sanık sayısı 19'a düştü. Bugün 6'ncı duruşması görülen davada sanıklar, helikopterin cihazını sökme iddialarını kabul etmediklerini ifade ettiler.

Yazıcıoğlu avukatları duruşmaların ana dosyada birleşmesini talep etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Sanıklar Kamil Bakum ve diğer tanıklar dinlendi 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi. Davanın takibini yapacağız" dedi.

Yaklaşık 13 saat süren duruşma, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana soruşturma dosyasının akıbetinin sorulması ve bazı tanıkların gelecek celsede dinlenmesine karar verilerek, 5 Ekim 2022'ye ertelendi.