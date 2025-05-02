Yaylaya Gidenler Devasa Kayanın Altında Kalmaktan Kurtuldu
Gümüşhane'de Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyenler, dağdan kopan dev kaya kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Vatandaşlar, yol güzergahında yeterli önlem alınmadığını belirtti.
Yaylaya gidenler devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen vatandaşlar dağdan kopan devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne sererken vatandaşlar yol güzergahında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundular.
Yola düşen devasa kaya kütlesi Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.