Yayladağı'nda Ev Yangını: Can Kaybı Yok
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı