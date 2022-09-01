Yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı 3. Sayfa Haberleri Yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı Gümüşhane'de bir anda karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybedince minibüs yan yattı. Yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bir anda karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybedince minibüs yan yattı. Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza saat 09.00'da Gümüşhane-Trabzon transit karayolu eski otogar mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde seyir halindeki 61 ADS 898 plakalı minibüsün sürücüsü Taner Soydan bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca minibüsün kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada minibüsün şoförü Taner Soydan yara almadan kurtuldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut Gümüşhane 3. Sayfa Haberler

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