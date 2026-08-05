Çorlu'da Yaya Geçidinde Zincirleme Kaza: 1 Polis Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da, Atakent Kapalı Pazaryeri yaya geçidinde yavaşlayan polis aracına arkadan çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. İki polis otosu ve sivil aracın hasar gördüğü kazada bir polis memuru hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde yavaşlayan polis aracına aynı yöndeki bir otomobil arkadan çarptı. İki polis otosu ve sivil aracın hasar gördüğü kazada 1 polis memuru yaralandı.
Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde Atakent Kapalı Pazaryeri yaya geçidi mevkiinde meydana geldi. İsmetpaşa Bulvarı yönüne seyreden M. K. idaresindeki otomobil önünde seyreden polis aracına arkadan çarptı. İki polis aracı zincirleme kazada hasar görürken, bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.