Yaya yolunda giden motorkuryelere ceza yağdı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından yaya yolunda giden 2 motokuryeye 427 TL cezai para işlemi uyguladı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından denetimler arttırıldı. Ekipler alınan şikayetler üzerine yaya yolunda giden motokuryelerin geçişleri üzerine denetimlerine ve çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaya yolunda giden Erhan Cihangir ve Alpaslan Aktaş isimli 2 motokuryeye 427 TL cezai para işlemi uyguladı.

"Cezayı yedik, ödeyeceğiz"

Yaya yolunda geçtiği için 427 TL cezai işlem uygulanan Alpaslan Aktaş, "Yaya yolunda geçişin yasak olduğunu biliyordum. Söyleyecek başka bir söz yok. Cezayı yedik, bir daha ödeyeceğiz. Bu kadar basit" dedi. Öte yandan gün sonunda yaya yolunda giden motokuryelere toplam 15 bin lira para cezası verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa