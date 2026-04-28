Yaya geçidini kullanmaya çalışan otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya uçtu

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki motosikletin, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak geri dönmek isteyen otomobile ok gibi saplandığı kaza anı kameraya yansıdı. Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde Antakya-Reyhanlı çevre yolunda yaşandı. 31 ADT 239 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.O., cadde üzerinden geri dönüş yapmak için yaya geçidini kullanmak istedi. Otomobilin dönüş yapacağı esnada aynı yönde ilerleyen C.A. idaresindeki 31 BBF 552 plakalı motosiklet, otomobile ok gibi saplandı. Kazada metrelerce havaya uçan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

