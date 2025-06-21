Yaya Geçidinde Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen Fuat Özdoğan, bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır şoförü yakalandı.

Yaya geçidinde tırın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yaşlı adam, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Devlet Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Hastaneye doğru yaya geçidinden geçen Fuat Özdoğan'a henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen bir tır çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaçan tır şoförünün Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiinde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan tır şoförünün, yayaya çarptığını fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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