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Yaya Geçidinde Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Yaya Geçidinde Kamyonun Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Beşiktaş'ta bir hafriyat kamyonu, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki kadına çarparak ağır yaraladı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın yaşamını yitirdi.

Beşiktaş'ta yaya geçidinde hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A.'nın (71) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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