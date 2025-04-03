Yaya Geçidinde Anne ve Bebeğine Otomobil Çarptı

Yaya geçidinden geçerken anne ve bebeğine otomobil çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklarda meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden M.Ş. idaresindeki 46 AKE 321 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen E.P. ve bebeğine çarptı. Kaza sonrası yaralanan anne ve bebeği olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.