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Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Yavuzeli'nde trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Araban karayolu Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Y. idaresindeki 01 AGK 966 plakalı otomobil Yavuzeli istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Mehmet P. idaresindeki 06 CUH 896 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası 01 AGK 966 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Arslan Metehan Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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